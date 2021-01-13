Джакарта, , 10:12 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии подготовит бюджет для выплат компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе, сообщает Detik.

Министр социальных дел Три Рисмахарани заявила, что каждая семья получит 15 миллионов рупий ($1065).

По словам министра, компенсацию получат не только семьи погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air, но и семьи пострадавших при оползнях в Сумеданге.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели временно остановили процесс извлечения обломков рухнувшего в Индонезии самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Подробности в трансляции: Крушение Boeing 737−500 в Индонезии — все новости

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