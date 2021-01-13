Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР с позиций украинских силовиков. Об этом сообщили 13 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ. На мариупольском направлении украинскими формированиями применялись гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Жабуньки, Донецк («Вольво-центр»), Ленинское», — сказано в сообщении.

В общей сложности было выпущено 12 единиц боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв, разрушения гражданской инфраструктуры также не зафиксированы.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак поделился впечатлениями от переговоров в «нормандском формате». Он отметил, что каких-либо успехов нет, стороны не пришли ни к чему конкретному.

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