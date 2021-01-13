Чита, , 09:58 — REGNUM Неутешительные итоги новогодних праздников подвели в мэрии Читы: среди горожан оказалось много вандалов, пострадало не только казённое имущество, но и многочисленные уличные украшения. Подробности сообщает официальный телеграм-канал столицы Забайкалья.

«Новогодняя елка радовала горожан, переливаясь множеством огней и создавая праздничное настроение. Вокруг нее водили хороводы, фотографировались на фоне пушистых веток. А потом кто-то решил, что ему нужнее эти яркие лампочки, и украл несколько штук из гирлянд. Сегодня же сотрудники частного охранного предприятия поймали за руку очередного воришку на площади Труда. Им оказался одиннадцатилетний читинец», — пояснили в мэрии.

Также кто-то украл несколько игрушек с ёлки в сквере по ул. Шестиперова, сделанных руками школьников Ингодинского района. А на площади Декабристов нашли повреждённой гирлянду. К тому же кто-то сломал блестящие шары, украшавшие елочку на троллейбусной остановке.

Также за эти праздники испорчено 25 пар коньков, которые бесплатно выдавались в прокате на площади им. Ленина, сломаны замки от 31 ячейки для хранения вещей, а накануне открытия Ледового городка вандалы повредили одну из ледяных скульптур.

Напомним, ранее сообщалось о других печальных итогах Нового года в Забайкалье: увеличении (в сравнении с 2019 годом) травм от запуска пиротехники, обморожений и алкогольных отравлений.

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