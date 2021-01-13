Буйнакск, Дагестан, , 09:49 — REGNUM В Дагестане выросло число отравившихся детей. На утро 13 января сообщается уже о 71 заболевшем в городе Буйнакске. За ночь за помощью к медикам обратился еще 21 человек с признаками отравления, пишет ТАСС.

При этом отмечается, что не все отравившиеся являются несовершеннолетними. Детей среди них 61 человек, сообщили информагентству в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане 12 января произошла вспышка кишечного отравления. К медикам обратились родители сначала 30, а к ночи — 50 детей. По данному факту организована проверка правоохранительными органами и управлением Роспотребнадзора.

Основной версией причины произошедшего называют отравление водопроводной водой. В администрации Буйнакска высказали предположение, что причиной отравления могли стать продукты из подарочных наборов.

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