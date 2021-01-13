Ярославль, 13 января 2021, 09:41 — REGNUM Видео нападения женщина также выложила в соцсетях. Все произошло в самом центре города, на площади Богоявления. Автомобиль Ильичёва подрезала «Мазда» с разбитым задним крылом. Из машины вышел молодой мужчина, который начал бросаться на автомобиль Ильичёвых.
Когда Ильичёвы попытались уехать, мужчина бросился на капот. Кроме того, он разбил зеркало заднего вида. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Комментаторы поста в Facebook сошлись на том, что работали автоподставщики, целью которых был шантаж владельцев автомобиля. Ярославцы также пишут, что мошенники не в первый раз действуют в Ярославле и задают логичный вопрос: где полиция? И что происходит в Ярославле, если на центральной площади среди бела дня применяют методы из 90-х годов?
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.