Якутск, , 09:47 — REGNUM В Якутии вынесли приговор 31-летнему ранее судимому мужчине, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В ходе следствия и в суде установлено, что 24 мая 2020 года 11-летний мальчик со своим отцом и его взрослыми приятелями были на рыбалке. Подсудимый выбрал удобный для него момент, когда остальные мужчины были заняты делом, предложил мальчику пойти в лес за хворостом для костра. Когда они углубились в лес, педофил совершил в отношении ребёнка насильственные действия. Мальчик оказал активное сопротивление, закричал и привлёк внимание проезжавшего мимо мотоциклиста. Насильник убежал.

Сын рассказал отцу о произошедшем, и они обратились в полицию. Подозреваемого задержали.

В ходе предварительного следствия он признал вину, но позже на суде отказался от своих показаний. Несмотря на это, доказательства, представленные следствием, явились достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Мужчина признан виновным и приговорён к 14 годам в исправительной колонии особого режима», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье осудили насильника-педофила почти на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.