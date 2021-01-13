Выборг, Ленинградская область, , 10:14 — REGNUM В сгоревшем коттедже в Выборге в Ленинградской области спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Следственный комитет приступили к выяснению причин пожара. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, пожар в частном жилом секторе на улице Дальняя в Выборге произошел поздним вечером во вторник, 12 января. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:04 мск. На месте происшествия выезжали дежурные смены 52 и 53 пожарных частей Ленинградской области — восемь и две единицы техники.

Горел частный дом и хозяйственная постройка на общей площади 245 кв. метров. Из горящего дома удалось эвакуироваться женщине с тремя детьми, еще одну на руках вынесли спасатели. К 22:32 мск пожар был ликвидирован, а во время проливки конструкций спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

«Устанавливается причина возгорания и очаг пожара», — сообщили в ведомстве.