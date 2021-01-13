Уфа, , 09:23 — REGNUM Колесный трактор разорвало на две части в результате ДТП в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 12 января в Стерлитамаке на ул. Бабушкина.

По предварительной информации, 21-летний водитель, который находился за рулем трактора МТЗ, выезжал с территории и не предоставил преимущества автомобилю «Kia Sorento». В результате произошло столкновение. К счастью в этом ДТП никто не пострадал. Транспортные средства значительно повреждены.

Сообщается, что за минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше 2200 нарушений правил дорожного движения и задержали 29 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

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