Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, виновником которой, предположительно, стал полицейский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в ночь на 12 января 2021 года 22-летний сотрудник взвода роты №7 полка патрульно-постовой службы полиции городского управления МВД России, находившийся за рулём Honda Civic, в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу на трассе Ростов — Батайск, где столкнулся с иномаркой Skoda. В результате ДТП пассажир Honda и водитель Skoda погибли. Подозреваемый и второй пассажир его иномарки были госпитализированы.

Следователи восстанавливают картину произошедшего в рамках расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейский спровоцировал смертельное ДТП на въезде в Ростов-на-Дону