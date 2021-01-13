Цзинань, Китай, , 09:10 — REGNUM Более 300 спасателей принимают участие в операции по извлечению из-под завалов строящегося золотого рудника 22 рабочих в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщат 12 января агентство Синьхуа.

Прежде всего спасатели обеспечили выход ядовитого газа из обрушившейся в результате взрыва шахты, а также поставки свежего воздуха на глубину 300 метров. К 16:00 местного времени корзина со спасателями была спущена на глубину 180,5 метра. Пожарные доставили систему звуковой локации на глубину 370 метров и постоянно ведут мониторинг.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени 10 января на железном руднике в городе Цися. Из-за повреждения систем связи спасатели не имели возможности выйти на контакт с рабочими.