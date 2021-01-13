Барнаул, , 08:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1703 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 043 человека, +39 за последние сутки) и ОРВИ (18 389 человек, +148 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 35 556 человек (+199 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 345 (+8 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 102 пациента (+8 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1372 (+9 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 31 950 человек (+199 за последние сутки).

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