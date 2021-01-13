Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 13 января произошёл очередной крупный пожар. Горел ангар с горючими материалами, сообщает свердловское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Краснодарская, 13, поступило пожарным 12 января в 22:37 по местному времени. Горел склад вторсырья. Площадь пожара достигла 1200 кв. метров. Из-за высокой температуры кровля рухнула на площади 250 кв. метров.

В 02:37 13 января открытое горение было успешно ликвидировано. Пострадавших нет. Превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.