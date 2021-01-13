Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, где произошло сразу два резонансных нападения собак на людей, готовы сами отстреливать животных. Об этом они заявили на прошедшем сходе.

«О своей готовности уже заявили мужчины, имеющие охотничье оружие. В случае претензий правоохранительных органов они намерены говорить, что оружие применили в целях самообороны», — передаёт портал «Байкал-Daily».

Другие предлагают раскидывать по улицам отравленную еду для собак. Как отмечается, в местной группе обсуждают возможные препараты.

Они также потребовали закрыть расположенный по соседству приют для бездомных животных «Надежда», где содержится около 650 собак. Из них 500 находятся в вольерах, тогда как 150 могут свободно гулять, в том числе по улицам микрорайона, поскольку территория питомника, как отмечается, плохо огорожена.

Как сообщало ИА REGNUM, городские власти после очередного случая вновь отчитались об усилении контроля. Мэр города Игорь Шутенков также предложил вынести приюты для животных из жилых зон.

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