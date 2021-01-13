Джакарта, , 08:54 — REGNUM Спасатели временно остановили процесс извлечения обломков рухнувшего в Индонезии самолета авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

Корабли поисково-спасательного агентства Индонезии были вынуждены прекратить поисковую операцию из-за неблагоприятных погодных условий. Судна вернулись в порт в 10:25 по местному времени.

В штабе пояснили, что поисково-спасательная операция приостановлена из-за высоких волн. Команда продолжит поисковые работы, как только позволят погодные условия.

Известно, что на месте трагедии в общей сложности развернуты 54 корабля, 20 лодок, 13 самолетов, а также 30 машин скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, команда водолазов из элитных подразделений ВМС Индонезии приступила к поиску второго «чёрного ящика» разбившегося лайнера Sriwijaya Air.

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