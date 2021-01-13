Киев, , 08:55 — REGNUM В 2020 году на Украине произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

По данным министерства, в 26 140 случаях участники ДТП получили травмы. Всего 31 974 человека получили травмы, 3541 человек погиб.

«Произошло 4432 ДТП с участием детей, в результате которых 168 детей погибли и 3957 были травмированы», — сказано в сообщении.

Основными причинами большинства аварий стали превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Напомним, ранее в украинском Житомире перевернулась автоцистерна с газом. К счастью, никто не пострадал.

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