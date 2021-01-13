Майминский район, Алтай, , 08:46 — REGNUM Сотрудники прокуратуры по итогам проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности в одной из гостиниц Республики Алтай. Проверка была организована после отравления угарным газом двух малолетних детей. Они были спасены благодаря счастливой случайности.

«Так, допущены нарушения требований безопасности при использовании каминов, размещении новогодней елки, хранении горючих материалов и предметов», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В связи с этим прокурор Майминского района внёс представление для обеспечения безопасности гостей и работников турбазы. Устранение нарушение взято на контроль в надзорном ведомстве.

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