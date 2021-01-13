Барнаул, , 08:44 — REGNUM В новогодние выходные (с 1 по 11 января) в поликлиники Алтайского края обратились 45 тысяч человек, из них 25 тысяч с признаками ОРВИ, коронавирусной инфекции и внебольничными пневмониями. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Также отмечается, что в стационарах края за отчетный период зарегистрировано около 2000 обращений. Все пациенты госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

По словам заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгения Зулинского, ежедневно в крае принимали от 2300 до 2600 вызовов скорой помощи. В Барнауле их обслуживали 72 бригады, в крае — порядка 212 бригад. Основными поводами для обращений стали гипертоническая болезнь, острые респираторные заболевания и пневмонии.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19, который в крае достиг пиковых значений в октябре и начале ноября, количество обращений граждан за медицинской помощью возросло в разы, система здравоохранения работала с неимоверной нагрузкой. Только в Барнауле диспетчеры службы скорой помощи принимали до 2500 звонков в сутки.

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