Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате которого пострадал один человек. 25 жильцов многоквартирного дома были эвакуированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 13 января.

В экстренные службы поздним вечером 12 января поступило сообщение о возгорании на улице Просёлочной. Из пятиэтажного дома эвакуировали жильцов, один человек пострадал.

Пожар удалось локализовать в 00:07 13 января. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. К борьбе с огнём было привлечено 23 человека и семь единиц техники.