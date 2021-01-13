Алма-Ата, Казахстан, , 08:33 — REGNUM Семьдесят дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в Алма-Ате из-за снегопада. Об этом 13 января сообщили в департаменте полиции города.

Во всех авариях пострадали шесть человек. В полиции призвали участников дорожного движения соблюдать правила. Глава управления административной полиции Жандос Мураталиев отметил, что большинство ДТП происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января из-за метели на севере Казахстана закрыли автомобильные трассы. В этот же день на трассе Нур-Султан — Темиртау в одном ДТП столкнулись 13 автомобилей.

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