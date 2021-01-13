Барнаул, , 08:27 — REGNUM Установившиеся на Алтае морозы привели к росту обморожений разной степени тяжести. Как пояснил заведующий краевым ожоговым центром Городской больницы №3 Барнаула Виктор Сигитов, что в общей сложности за новогодние праздники было принято 105 обращений, 22 пациента госпитализированы.

«В этом году новогодние каникулы все медицинские организации региона отработали достаточно стабильно и спокойно. Ни в одном подведомственном учреждении не было зарегистрировано чрезвычайных происшествий», — отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения региона Жанна Вахлова.

Напомним, ранее отмечалось, что в новогодние праздники ожоговое отделение Алтайского краевого центра термических поражений стало работать с перегрузкой: вместо положенных статусу 40 коек пришлось обслуживать 49.

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Сегодня, 13 января, в Алтайском крае вновь похолодает. Спасатели предупредили, что в течение дня температура воздуха опустится до — 25 °C.

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