Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Власти столицы Бурятии Улан-Удэ после нападения своры собак на 11-летнего школьника, вновь усилили работу по отлову безнадзорных животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на место экстренно выехали сразу четыре группы.

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, работы ведутся в рамках введённого на территории города режима повышенной готовности из-за бешенства.

«Сегодня к концу дня в мкр Забайкальский были отловлены собаки, среди них могут быть и те, что напали на ребёнка», — отметили в комитете городского хозяйства.

Глава города напомнил, что после декабрьского нападения собак на 20-летнюю девушку в микрорайоне Забайкальский было отловлено более 80 собак. В настоящее время здесь также работают более 20 полицейских, которые в том числе проводят подворовой обход и фотографируют собак для последующего их опознания очевидцами происшествия.

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