Джакарта, , 08:24 — REGNUM Команда водолазов из элитных подразделений ВМС Индонезии приступила к поиску второго «чёрного ящика» разбившегося лайнера Sriwijaya Air, сообщает Antara.

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Ведется поиск звукозаписывающего устройства, на котором содержатся данные о переговорах экипажа с диспетчером.

Ранее спасателям удалось обнаружить бортовой самописец.

Водолазы погружаются в месте, где был найден бортовой самописец. Поиски осложняются из-за ветра и волн высотой 2−5 метров.

Напомним, самолет 1994 года выпуска потерпел крушение в Яванском море спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находилось 62 человека, в том числе 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

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