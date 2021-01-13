Кисангани, , 08:20 — REGNUM В настоящее время продолжаются поиски около 20 человек, которые числятся пропавшими без вести после того, как на реке Конго на северо-востоке Демократической Республики Конго затонуло судно. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения официальных лиц.

Судно затонуло в пятницу, 8 января, когда оно покидало Кисангани, столицу провинции Тшопо, направляясь в город Басоко. Более 200 человек выжили, шестеро утонули.

Спасатели полагают, что пропавшие без вести лица также, вероятно, утонули.

Как сообщают репортеры, несчастные случаи с лодками регулярно происходят в ДР Конго. Многие суда старые, плохо обслуживаются и перегружены. Капитаны часто не соблюдают правила безопасности, несмотря на требования, принятые в апреле 2019 года, по которым все пассажиры должны носить спасательные жилеты.