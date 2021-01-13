Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В администрации Улан-Удэ задумались над выводом приютов для безнадзорных животных из жилых зон. Об этом заявил мэр города Игорь Шутенков после нападения своры собак на 11-летнего ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.

Он поручил также подчинённым из комитета городского хозяйства проверить все городские приюты. Кроме того, глава города напомнил о проведении внеочередной сессии по этой проблеме.

«Прошу подготовить наши предложения по ужесточению условий содержания животных гражданами и юридическими лицами, как по величине санкции, так и по дополнительным мерам», — заявил Шутенков.

Главе администрации Октябрьского района Андрею Сухорукову, тем временем, поручено принять участие в сходе жителей микрорайона Забайкальский, где за последний месяц произошло два резонансных случая нападения собак на людей. По словам мэра, на улицах не должно остаться собак без хозяев.

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