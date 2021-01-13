Джакарта, , 08:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Индонезии утром 13 января, ему предшествовал толчок магнитудой 5,9 в этом же регионе. Данные о сейсмособытиях приводит портал Volcanodiscovery.

Толчок магнитудой 4,6 произошёл на юге острова Суматра в индонезийской провинции Лампунг в 09:12 по местному времени, его зафиксировало Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии (BMKG).

Очаг землетрясения находился на глубине 199 км, эпицентр — в 50 км к западу от города Котабуми, в котором проживают около 42 тыс. человек. Жители города могли ощутить очень слабое сотрясение.

Позднее в Молуккском море в районе острова Сулавеси зафиксировали толчок магнитудой 3,8.

Ранее, в 02:17 по местному времени, толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в северной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии. Эпицентр находился на 421 км западнее города Джаяпура.

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