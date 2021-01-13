Красноярск, , 08:15 — REGNUM Силовики проводят обыски в Красноярской краевой клинической больнице.

Как утверждают красноярские массмедиа, ссылаясь на информацию своих источников, обыски проходят в кабинете главврача.

Как передаёт РИА Новости, в медучреждении работают сотрудники ФСБ, и связано это с поставками медицинского оборудования. Кроме того, по данным источника, обыски проходят в красноярской строительной компании «Сибиряк», которая была подрядной организацией.

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