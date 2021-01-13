Барнаул, , 08:13 — REGNUM В период новогодних праздников в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с различными травмами обратились более 450 жителей Алтайского края. По заверениям регионального минздрава, это несколько меньше, чем годом ранее.

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По словам заведующего первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Кузнецова, большое влияние на показатели травматизма оказали ограничительные меры в виде запрета массовых мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных зимних развлечений — катания со снежных горок.

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