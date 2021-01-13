Димитровград, Ульяновская область, , 08:12 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области из-за утечки газа повреждены три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло по улице Куйбышева в Димитровграде сегодня, 13 января, в 00:40 в гараже, пристроенном к жилому дому.

«Из-за утечки газа из газового оборудования автомобиля «Газель» повреждена стена, кровля гаража, окно и дверь жилого дома. Повреждены три автомобиля (грузовая «Газель», легковые «Мазда» и «Шевроле»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пострадавших нет. К реагированию привлечены 23 человека и семь единиц техники.

Другие детали происшествия не сообщаются.

Отметим, что в Ульяновской области с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года зарегистрирован 71 пожар, в которых семь человек. В том числе 34 пожара произошли на объектах жилищного фонда. Основные причины возгорания — неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации отопительных печей.