Димитровград, Ульяновская область, 13 января 2021, 08:12 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области из-за утечки газа повреждены три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло по улице Куйбышева в Димитровграде сегодня, 13 января, в 00:40 в гараже, пристроенном к жилому дому.
В ведомстве уточняют, что пострадавших нет. К реагированию привлечены 23 человека и семь единиц техники.
Другие детали происшествия не сообщаются.
Отметим, что в Ульяновской области с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года зарегистрирован 71 пожар, в которых семь человек. В том числе 34 пожара произошли на объектах жилищного фонда. Основные причины возгорания — неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации отопительных печей.