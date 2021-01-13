Джакарта, , 08:05 — REGNUM В Индонезии спасатели продолжат поиск жертв и обломков разбившегося самолета Sriwijaya Air в водах Тысячи островов, несмотря на ухудшение погодных условий, сообщает Antara.

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«Объединенная группа спасателей продолжает поиск жертв и частей самолета Sriwijaya Air. В нынешних неблагоприятных погодных условиях мы все еще стараемся сделать все возможное, уделяя при этом внимание факторам безопасности», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Известно, что национальная полиция направила 207 сотрудников для поиска обломков разбившегося самолета.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило, что погода в том месте, где разбился лайнер ухудшится в среду, 13 января 2021 года. Ожидается небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, водолазам удалось найти только один из двух чёрных ящиков самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в водах между островами Ланканг и Лаки.

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