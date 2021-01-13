Посёлок Хужир, Иркутская область, , 07:48 — REGNUM Иркутские спасатели сообщают подробности трагедии, случившейся накануне, 12 января, на Байкале, в районе мыса Ото-Хушун (пролив Малое Море). Там мотоцикл «Урал», на котором ехали двое мужчин, провалился под лёд в семи километрах от берега.

После случившегося пострадавшие смогли выбраться из ледяной воды и рассказать по телефону о бедствии. К месту происшествия выехала группа спасателей на судне на воздушной подушке. Поиски места провала и пострадавших продолжались около трёх часов. У берега был обнаружен мужчина с признаками обморожения. Позже в 600 метрах от места провала на льду было найдено тело замёрзшего человека.

Пострадавший и погибший оказались жителями села Шара-Тогот Ольхонского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 января на Байкале благополучно завершилась операция по спасению двух рыбаков с дрейфующей льдины. Мужчины смогли дозвониться до своих знакомых, проживающих в поселке Хужир, и сообщить о случившемся.