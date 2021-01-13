Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В селе Михайловка в Карасукском районе Новосибирской области во время пожара в жилом доме пострадала семья из шести человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети. Прокуратура организовала проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокурор района Николай Горелов находится на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов, — уточнили и в региональном ведомстве. — Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением отдельно стоящем индивидуальном жилом доме на момент пожара проживала семья из шести человек, из них пятеро несовершеннолетних детей (2008, 2009, 2011, 2015, 2016 г.р.) и их мама. Семья на специальном учёте (как неблагополучная) не состояла. Жилой дом, по предварительным данным, не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем».

Отмечается, что в настоящее время все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.