Чита, , 07:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 522 человека, причём 227 из них обнаружили за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 574 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 94 (-2 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 46 (-11 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 28 211 пациент (+252 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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