Иркутск, , 07:16 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1488 человек, причём 10 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 13 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 44 220 человека (+266 за сутки).

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Госпитализированы 2574 пациента (-14 за сутки). Выздоровели 38 517 пациентов (+444 за сутки).

Ещё 193 (+1 за сутки) жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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