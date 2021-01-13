Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В Новосибирской области вынесено постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры детской туберкулёзной больницы Натальи Старусевой — о насилии над ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что в декабре 2020 года был вынесен приговор медицинской сестре этой же больницы Александре Андрияновой. Она также проходила по уголовному делу об издевательствах над детьми. Мировой судья приговорил Андриянову к 1 году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

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Что касается Натальи Старусевой, то в суде установлено, что она 3 ноября 2020 года «с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины».

«Сегодня, 13 января, мировой судья вынес постановление по уголовному делу в отношении Натальи Старусевой. Ей инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), — уточнили в ведомстве. — Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности)».

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.