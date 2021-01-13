Красноярск, , 06:50 — REGNUM В Красноярском крае почти 500 человек обратились с начала холодов за медицинской помощью с переохлаждениями и обморожениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные медицины катастроф.

Уточняется, что по состоянию на 11 января за медпомощью по случаю переохлаждений обратились 488 жителей края, в том числе 30 детей. 207 человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Также с начала периода зарегистрировано 13 летальных исходов.

Медицинскую помощь в амбулаторных условиях получили 268 человек, 25 из них — дети.

За праздничные дни в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи обратились 26 человек с обморожениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле 6 декабря нашли тело семимесячного ребёнка с внешними признаками обморожения.

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