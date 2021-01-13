Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В Екатеринбурге полностью потушили пожар, вспыхнувший ночью на складе вторсырья. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 06:33 (мест) на пожаре в г. Екатеринбурге завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. С места пожара дан полный отбой», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сообщение о пожаре на промплощадке по адресу: ул. Краснодарская, 13 поступило в дежурную часть в 22:37 по местному времени. Огонь быстро распространился на площадь 1200 кв. метров, произошло обрушение части кровли на площади 250 кв. метров.

В 02:37 было ликвидировано открытое горение и начата проливка и разборка сгоревших конструкций.

На месте произошедшего работала передвижная инженерно-химическая лаборатория, не зафиксировавшая в воздухе превышения ПДК вредных веществ. В тушении пожара принимали участие 66 человек и 16 единиц спецтехники.

Как сообщалоИА REGNUM, в Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья.

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