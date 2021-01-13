Токио, , 06:00 — REGNUM Южнее японского острова Окинава затонуло грузовое судно под флагом Панамы. Об этом 13 января сообщает телеканал NHK.

В настоящее время к судну, затонувшему в Восточно-Китайском море примерно на 870 километров южнее города Наха (префектура Окинава, архипелаг Рюкю), направляются спасатели японской береговой охраны.

По данным ведомства, экипаж судна в составе 22 человек дожидается помощи в спасательной шлюпке. Какой-либо информации о причинах произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная операция в Баренцевом море у места крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Судно затонуло 28 декабря во время шторма. Из 19 членов экипажа удалось спасти двоих.

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