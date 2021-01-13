Петропавловск-Камчатский, , 05:22 — REGNUM После обрушения льда на Вилючинском водопаде Камчатки, в результате чего один человек погиб, а ещё трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека», — уточнили в ведомстве.

Следствие выяснило, что 7 января у подножия Вилючинского водопада находилась группа из десяти человек.

«Около 14 часов верхняя ледяная часть водопада отслоилась и упала на ледяную часть водопада, которая находилась ниже, после чего осколки льда упали на стоявших внизу людей, причинив им телесных повреждения», — пояснили в региональном СУ СКР.

Погиб мужчина 1980 года рождения. Различные травмы получили мужчина 1969 года рождения и женщина 1965 года рождения, а также десятилетний ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья ребёнка, который пострадал при обрушении льда на Вилючинском водопаде, медики оценивают, как среднетяжелое и стабильное. Решается вопрос о возможности транспортировки мальчика для прохождения дальнейшего лечения к месту жительства во Владивосток.