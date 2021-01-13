Владивосток, , 03:53 — REGNUM Дорожники всю прошедшую ночь с 12 на 13 января очищали от снега и обрабатывали краевые дороги противогололедными материалами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На утро 13 января на линии работают 57 единиц снегоуборочной техники: автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, самосвалы и тракторы. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Проезд есть ко всем населённым пунктам.

Больше всего снега выпало во Владивостоке, Уссурийске, Надеждинском и Партизанском районах.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 12 января выпал первый в наступившем 2021 году снег — по словам синоптиков, за нынешним снегопадом ожидается ещё более активный.