Екатеринбург, , 02:20 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на промплощадке по адресу: ул. Краснодарская, 13 поступило в 22:37 по местному времени 12 января. Большая горючая нагрузка привела к тому, что огонь быстро распространился на площадь 1200 кв. метров. Из-за высокой температуры на площади 250 кв. метров обрушилась часть кровли.

«В 02:37 открытое горение на складе вторсырья в Екатеринбурге ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.

Передвижная инженерно-химическая лаборатория, работавшая в зоне пожара, не зафиксировала превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Всего в зоне пожара продолжают работать 66 человек и 16 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Среднеуральске Свердловской области полностью потушен пожар в ангаре со смазочными материалами.

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