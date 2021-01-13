Среднеуральск, Свердловская область, , 02:05 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области полностью потушен пожар в ангаре со смазочными материалами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар на промплощадке по адресу: ул. Ленина, 1 возник днём 12 января. Борьбу с огнём затрудняла большая горючая нагрузка и то, что на площади 300 кв. метров из-за высокой температуры обрушилась часть кровли.

в 18:10 по местному времени огонь был локализован на площади 800 кв. метров. Пожарные смогли не допустить распространения огня на соседнее строение.

в 19:00 открытое горение было ликвидировано, началась проливка и разборка конструкций.

В 23:00 пожар в ангаре был полностью ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В результате возгорания есть пострадавший. Мужчине была оказана помощь на месте. Всего в борьбе с огнём участвовали 50 человек и 15 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Среднеуральске Свердловской области площадь пожара в ангаре достигла 800 кв. метров.

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