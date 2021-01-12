Ставрополь, 12 января 2021, 23:26 — REGNUM О попутном столкновении восьми автомобилей на 283-м километре трассы Р-217 «Кавказ» в Ставропольском крае сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Информация о дорожной аварии поступила вечером 12 января. Известно, что при ДТП пострадали люди, госпитализированные в горбольницу города Невинномысска.
На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе.
Читайте ранее в этом сюжете: Полицейский спровоцировал смертельное ДТП на въезде в Ростов-на-Дону