Буйнакск, Дагестан, 12 января 2021, 23:25 — REGNUM От массового пищевого отравления в дагестанском Буйнакске пострадало уже более 50 детей, сообщает 12 января администрация города на своей странице в Instagram.
«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», — указано в сообщении.
Ранее пресс-служба минздрава республики Дагестан сообщала о 33 детях в возрасте от двух до 13 лет, доставленных с признаками отравления.
Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления детей. Проверяются функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой воды.
Власти города призвали не употреблять воду из-под крана до выяснения ситуации.
На данный момент связь массового отравления детей с качеством питьевой воды не установлена.
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