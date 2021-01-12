Буйнакск, Дагестан, , 23:25 — REGNUM От массового пищевого отравления в дагестанском Буйнакске пострадало уже более 50 детей, сообщает 12 января администрация города на своей странице в Instagram.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», — указано в сообщении.

Ранее пресс-служба минздрава республики Дагестан сообщала о 33 детях в возрасте от двух до 13 лет, доставленных с признаками отравления.

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления детей. Проверяются функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой воды.

Власти города призвали не употреблять воду из-под крана до выяснения ситуации.

На данный момент связь массового отравления детей с качеством питьевой воды не установлена.

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