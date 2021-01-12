Москва, , 21:41 — REGNUM Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских в столичной квартире и был застрелен, сообщает 12 января московское управление СК России.

Полицейских вызвали медики бригады скорой помощи, приехавшие на вызов в одну из квартир дома в Гурьевском проезде в Москве, где неадекватный мужчина проявлял агрессию к медицинскому персоналу и своим соседям.

Затем мужчина попытался напасть на полицейского. Сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел, а потом применил оружие на поражение.

Нападавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Нападавшему будет назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

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