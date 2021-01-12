Махачкала, , 19:52 — REGNUM В дагестанском городе Буйнакске 30 детей помещены в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает 12 января городской муниципалитет.

В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей, самому старшему из которыз 13 лет. У них наблюдаются повышенная температура, рвота и кишечное расстройство.

Диагноз пока не поставлен, идет обработка анализов.

Причины отравления пока неизвестны.

Местные власти уточняют информацию о происшедшем.

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