Махачкала, 12 января 2021, 19:52 — REGNUM В дагестанском городе Буйнакске 30 детей помещены в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает 12 января городской муниципалитет.
В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей, самому старшему из которыз 13 лет. У них наблюдаются повышенная температура, рвота и кишечное расстройство.
Диагноз пока не поставлен, идет обработка анализов.
Причины отравления пока неизвестны.
Местные власти уточняют информацию о происшедшем.
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