Челябинск, , 18:45 — REGNUM Житель Челябинска, устроивший драку в общественном транспорте, задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Инцидент произошёл накануне, 11 января, в Челябинске на автобусной остановке Чайковского внутри общественного транспорта. По словам одного из пассажиров, его избил неизвестный «в ходе словесного конфликта».

«Росгвардейцы установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний челябинец», — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Пострадавшего — в городскую больницу №3.

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