Ижевск, , 18:18 — REGNUM В Удмуртии в период с 31 декабря по 11 января после использования пиротехники за медицинской помощью обратились семь человек, в их числе — двое детей. Об этом сообщает минздрав республики.

Пять человек, включая детей, после оказания медпомощи отправились долечиваться в амбулаторных условиях. При этом два человека были госпитализированы в стационары.

Также в указанный период произошло 19 алкогольных отравлений, 10 пострадавшим потребовалась стационарная медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, также в республике в новогодние праздники зарегистрировано 29 пожаров и 39 ДТП. Один из пострадавших в дорожной аварии был доставлен из Увинской районной больницы в 1 РКБ вертолётом санавиации.