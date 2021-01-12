Тюмень, , 17:37 — REGNUM Юная тюменка, которую мать в декабре 2020 года пыталась продать в сексуальное рабство, поместили в московский социальный центр. Об этом местным СМИ сообщил уполномоченный по делам детей в Тюменской области Андрей Степанов.

Напомним, в ноябре 2020 года 37-летняя тюменка разместила в интернете объявление о продаже своей 13-летней дочери для предоставления сексуальных услуг. Ребёнка она намеревалась продать за один миллион рублей. С этой целью тюменка привезла ребёнка в Москву. Сделка прошла в одной из столичных гостиниц.

Тюменка арестована и находится под стражей в Москве. Ребёнок помещён, как важный свидетель в столичный социальный центр, сообщает «Тюменская область сегодня».

"По ряду косвенных признаков можно сделать предположение, что отец девочки в ее жизни мало присутствовал», — отметил Андрей Степанов.

Порталу 72.ru тюменский омбудсмен сообщил, что девочка жила с матерью и с младшим братом от второго несложившегося брака. Мальчика забрал его отец.

«Мать детей работала в почти правоохранительных органах и характеризовалась положительно в школе, где училась её дочь. Что произошло в семье? Кому эта дикость пришла в голову? Пока непонятно. Мама не могла не знать о последствиях», — заметил Степанов.

По информации некоторых СМИ, арестованная тюменка ранее трудилась в службе судебных приставов.

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