Среднеуральск, Свердловская область, , 17:25 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области площадь пожара в ангаре достигла 800 кв. метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На площади 300 кв. метров из-за высокой температуры обрушилась часть кровли. В результате возгорания есть пострадавший. Мужчине оказали помощь на месте.

Пожарные смогли не допустить распространения огня на соседнее строение. Пожар локализован.

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