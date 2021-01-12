Парфеньево, 12 января 2021, 17:21 — REGNUM Бывшего депутата Парфентьевского района Костромской области Александра Кольцова обвиняют в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в органах власти. На момент преступления Кольцов был действующий депутатом районного собрания.
Ссора двух человек произошла 10 мая 2020 года на автомобильной дороге в Парфеньевском районе Костромской области.
Во время перезарядки оружия потерпевший смог убежать в лес, однако на этом история не закончилась.
По ходу следствия обвиняемый находился под арестом. Его вину или невиновность должен установить суд. Александр Кольцов не стал принимать участие в выборах нового состава собрания депутатов Парфентьевского района. Отметим, что Кольцов дважды выигрывал выборы в Матвеевском сельском поселении — в 2010 году как самовыдвиженец, в 2015-м как представитель партии «Единая Россия». В 2020 году место депутата занял брат обвиняемого — Павел Кольцов.
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